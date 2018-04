Giocano con la pistola in diretta Facebook: parte un colpo, ragazzo in fin di vita

Lunedì 2 Aprile 2018, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavano facendo una diretta sudall'abitacolo dell'automobile, ma ad un certo punto hanno iniziato a giocare con una. Dall'arma è partito un colpo per sbaglio, che ha ferito gravemente uno dei tre ragazzi. La tragedia è stata sfiorata in una stazione di servizio di(Texas).I protagonisti dell'episodio sono tre ventenni del posto, che si erano fermati all'interno di un parcheggio per condividere su Facebook la diretta. Il colpo, partito all'improvviso e, stando alla testimonianza degli amici, per sbaglio, ha raggiunto alla testa il giovane, che ora lotta in condizioni disperate tra la vita e la morte. Uno degli agenti intervenuti dopo l'incidente, John Roberts, ha riferito: «Giocavano come bambini senza badare alle conseguenze, che come si è dimostrato potevano essere tragiche».