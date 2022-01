Il Messico ritira dal mercato più di 380.000 confezioni di cereali Kellogg's: immagini dei cartoon sulla confezione

L'Agenzia federale messicana per la protezione dei consumatori (Profeco) e la Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (Cofepris) hanno annunciato sul sito del Governo Federale di aver sequestrato a scopo precauzionale circa 380.000 confezioni di cereali dell'azienda agroalimentare Kellogg Company Mexico che non ha rispettato le normative sull'etichettatura degli alimenti.

«Questi prodotti sono stati identificati in quanto presentano irregolarità nella loro confezione, come l'omissione delle calorie in eccesso o dei zuccheri aggiunti e la presentazione di legende e o immagini interattive», si legge nella dichiarazione delle entità. Secondo le normative messicane, i produttori di alimenti devono indicare le informazioni nutrizionali con «caratteri chiari, visibili, indelebili e in colori contrastanti».



Si precisa invece che i prodotti preconfezionati con uno o più bollini di avvertenza o la legenda dei dolcificanti non possono riportare in etichetta «personaggi di bambini, animazioni, cartoni animati, celebrità, atleti o mascotte, elementi interattivi che promuovano il consumo, l'acquisto o la scelta di prodotti con eccesso di nutrienti o edulcoranti critici» tra i bambini.

Tra i prodotti interessati dal provvedimento ci sono i Corn Flakes di Kellogg's e i Corn Flakes granulati addizionati di vitamine e ferro, oltre a Rice Krispies, Special K Original, Special K Balance e altri.

Si precisa che 9.082 unità di prodotti sono state sequestrate in 75 punti vendita a livello nazionale, mentre la maggior parte dei cereali è stata depositata in un centro di distribuzione nel comune di El Marqués, nello stato di Querétaro, dove gli agenti hanno sequestrato 371.067 confezioni dei prodotti dell'azienda.