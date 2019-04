Illusionista scomparso 2 anni fa, i resti trovati ammanettati a un albero: ipotesi trucco finito male

#moscow Mail Online melaporkan, rangka Ivan Klyucharev ditemui bergari pada sebatang pokok manakala tengkoraknya sudah jatuh di tanah di kawasan hutan di Shatura kira-kira 128 kilometer dari Moscow. https://t.co/jrImS49ILb — Harian Metro(Global) (@GlobalHM) 17 aprile 2019

Venerdì 19 Aprile 2019, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 12:53

A quasi due anni dalla scomparsa, sono stati trovati i resti di30 anni, l'illusionista ribattezzatorusso. Le circostanze della sua morte sono misteriose, ma una telecamera trovata vicino allo scheletro potrebbero aiutare gli inquirenti. Ivan è stato trovato nel bosco, ammanettato a un albero a 80 miglia da Mosca.Il giovane potrebbe aver tentato un nuovo trucco perché accanto sono stati rinvenuti anche cinque paia di manette, tre catene metalliche e sei lucchetti. Il tentativo di ripetere le gesta di Houdini e di filmarsi mentre si liberava dalle catene sarebbe finito in tragedia, ma non si esclude neanche l'ipotesi del gioco erotico o dell'omicidio. Secondo gli investigatori, infatti, potrebbe essere stato simulato un incidente per depistare le indagini.mano sinistra dell'escursionista era ammanettata a una catena legata attorno a un albero. Il cadavere è stato scoperto da un uomo,che si trovava nel bosco: «Ho visto prima il cranio ancora coperto da una felpa e il suo scheletro era coperto di foglie». «Era nella lista delle persone scomparse. È stato stabilito che l'uomo era membro di una comunità che praticava abilità di sopravvivenza in condizioni estreme. L'analisi forense è stata ordinata per stabilire l'esatta causa della morte», hanno dichiarato gli inquirenti. Ivan Klyucharev è scomparso nel maggio 2017.