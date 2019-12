Impiegato di banca ruba di 88mila dollari: il «genio» mostra le banconote sui social e viene arrestato

L'americano Arlando Henderson, arrestato con l'accusa di aver sottratto più di 88mila dollari all'istituto finanziario in cui lavorava a Charlotte, Carolina del Nord, ha pubblicato più volte sui social media alcune foto che lo immortalano con mazzette di banconote, secondo quanto riporta una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

La foto del genio del crimine

In totale i pubblici ministeri parlano di 18 rapine, avvenute quest'anno. Per nascondere la mancanza di denaro prelevata dai depositi dei clienti, Henderson, 29 anni, ha manipolato i documenti, rimuovendo le vecchie voci e creandone di nuove.

Allo stesso tempo, Henderson non ha nascosto il suo reddito insolitamente alto. Oltre ad apparire con grosse mazzette di denaro nelle sue varie pubblicazioni e in un videoclip musicale, a luglio ha effettuato un pagamento iniziale in contanti di 20.000 dollari per l'acquisto di una nuova Mercedes-Benz. Ha anche ripetutamente depositato presso un bancomat vicino al suo lavoro alcune somme di denaro dopo averle prelevate dai conti dei clienti.

Al momento, Henderson è accusato dei 18 furti e di appropriazione indebita, per i quali rischia fino a 10 anni di carcere e una multa di un milione di dollari. È, inoltre, accusato di riciclaggio di denaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA