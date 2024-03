Produttore americano derubato a Fiumicino, portati via Rolex e contanti per 40mila euro: aveva lasciato tutto nell'auto

L'auto parcheggiata, la cena, il furto e la denuncia. Chris Nami Maleki, produttore americano di 46 anni, è stato derubato nella tarda serata di ieri - 24 marzo - a Fiumicino.

Come lui stesso ha raccontato ai poliziotti, i ladri gli hanno rotto il finestrino della macchina mentre si trovava in un ristorante in via della Torre Clementina,. Rubati due orologi Rolex e 4mila euro in contanti per un valore complessivo di 40mila euro.