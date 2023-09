Incesto tra padre e figlia: uccisi i neonati frutto della loro relazione

Un padre e una figlia polacchi, Piotr Gierasik, 54 anni, e Pauline, 20 anni, avevano una relazione incestuosa e hanno ucciso i bambini nati dal loro rapporto. I corpi dei neonati sono stati ritrovati nel seminterrato dell'abitazione avvolti in sacchetti di plastica e in vari stati di decomposizione.

L'uomo ha tre capi d'accusa per omicidio, uno per incesto con la figlia di 20 anni e un altro per aver avuto rapporti con un'altra figlia.

Paulina è stata accusata di incesto e di aver ucciso due dei suoi stessi figli. La madre del terzo neonato, secondo le conclusioni degli investigatori, sarebbe di sua sorella.

Secondo Fakt gli abitanti del villaggio di Czerniki, Polonia, sospettavano già che stesse succedendo qualcosa. «Vivevano come una coppia. Lei lo chiamava Piotr, per nome. Camminavano mano nella mano», ha raccontato a Fakt uno dei residenti.

L'uomo tutti i giorni accompagnava la figlia al lavoro e la andava a prendere in modo che la giovane non avesse contatti con nessuno. Piotr ha anche rasato i capelli di sua figlia in modo che nessun ragazzo la guardasse.

La moglie di Piotr è morta 15 anni fa e l'uomo è rimasto solo con i suoi figli. Non lavorava e viveva sotto le cure del centro comunale di assistenza sociale.

Secondo il quotidiano polacco Polsat News, entrambi sono stati arrestati e potrebbero essere condannati all'ergastolo.