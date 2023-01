Incidente aereo, morti due uomini a bordo. L'ultimo messaggio prima dello schianto: «Il motore si è rotto, pregate per noi»

Due uomini sono morti dopo che il loro aereo (Beechcraft Bonanza A36, ndr.) si è schiantato a New York mentre si recavano a un funerale. Il messaggio inviato agli amici, prima di morire, è stato: «Il motore è rotto». Boruch Taub e Binyamin 'Ben' Chafetz, entrambi di Cleveland sono stati morti giovedì notte quando il loro velivolo monomotore ha incontrato problemi tecnici intorno alle 17:25 e si è schiantato nella contea di Westchester. Taub, proprietario di «MasterWorks Automotive & Transmission», era stato il pilota del Beechcraft Bonanza A36, mentre Chafetz, che lavorava come imprenditore tecnologico, era il suo unico passeggero.



Nei loro ultimi momenti, Chafetz sembra aver inviato un messaggio di testo a un gruppo WhatsApp di amici: il testo era rivolto ai cari e verso comunità religiosa, chiedendo di pregare per lui.

#Developing: The FAA says search-and-rescue efforts are underway after a single-engine plane crashed in Westchester County. https://t.co/d5pet7kZG8 — CBS New York (@CBSNewYork) January 20, 2023

«Amo te e i bambini», ha detto nel messaggio di testo pubblicato su Twitter. «Mi dispiace per tutto quello che ho fatto. Aay Rehillim. Abbiamo perso i motori. Chiama e chiedi alla comunità di pregare (Tehillim)». Tehillim è il termine ebraico per il Libro dei Salmi (ndr).



Cosa è successo

Il volo è partito dall'aeroporto Jfk diretto a un piccolo aeroporto regionale fuori Cleveland, Ohio.

Il controllo del traffico aereo all'aeroporto della contea di Westchester ha perso la connessione con il pilota intorno alle 17:30 dopo che il pilota ha segnalato problemi al motore. La Federal Aviation Administration ha detto a theyeshivaworld.com che in quel momento si trovavano a circa un miglio dall'aeroporto. Secondo quanto riferito, Taub ha quindi chiamato per segnalare la bassa pressione dell'olio e pochi minuti dopo è stata dichiarata un'emergenza.



Pochi minuti dopo si è sentito un «Mayday» al controllo del traffico aereo, seguito da nessun ulteriore contatto.

I primi soccorritori hanno allestito posti di comando mobili in tutta l'area, anche fuori dall'aeroporto e in diverse località nelle strade vicine. Gli equipaggi si sono recati a piedi nelle aree boschive vicine e, secondo News, anche 12 squadre di sommozzatori e barche sono state inviate per cercare i corpi idrici vicini.

Si dice che pioggia, tuoni e fulmini abbiano limitato la ricerca dall'alto e reso la visibilità molto difficile. L'area si estende anche al Kensico Reservoir e al Rye Lake oltre. I funzionari hanno detto allo sbocco che un passeggero e un pilota, ora identificati come Taub e Chafetz, erano a bordo dell'aereo che trasporta fino a sei persone.

Il relitto è stato trovato poco prima delle 23:00 tra gli alberi su una piccola isola su un bacino idrico proprio vicino all'aeroporto. Una riproduzione del volo sul radar di volo mostra l'aereo che effettua rapidamente una discesa, scendendo di migliaia di piedi in pochi minuti. Chafetz lascia sua moglie e sette figli secondo il sito web della rivista di volo DansDeals .