È di 27 feriti, alcuni dei quali gravi, il bilancio dell'incidente che ha coinvolto una nave crociera in navigazione sul fiume Reno. L'incidente è avvenuto vicino Duisburg, in Germania, dove l'imbarcazione nella tarda serata di ieri ha colpito il pilone di un ponte autostradale. La nave, 'Swiss Crystal' con 129 persone a bordo, è stata soccorsa anche da una seconda nave passeggeri che ha accolto a bordo i feriti. Secondo informazioni raccolte dalla Dpa a bordo della nave viaggiavano passeggeri provenienti per la maggior parte da Belgio, Olanda e Lussemburgo. Il tratto di autostrada coinvolto, la A42, rimarrà chiuso fino a completamento delle verifiche di stabilità del ponte.

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 09:40

