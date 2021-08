Incidente in strada, l'auto si schianta contro un palo della luce: morti cinque adolescenti

Cinque ragazzi, tutti adolescenti e di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono morti in un incidente stradale. È accaduto in Nuova Zelanda: per il paese si tratta dell'incidente mortale più grave degli ultimi due anni.

I ragazzi, che viaggiavano a bordo di una Nissan Bluebird, si sono schiantati contro un palo della luce, spezzandolo in due. Per loro non c'è stato niente da fare: come riporta anche il Guardian, gli adolescenti sono morti sul...

