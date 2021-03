Incidente Tiger Woods, ipotesi colpo di sonno. Il golfista: «Grazie a tifosi e colleghi per il supporto»

Tiger Woods potrebbe aver avuto un colpo di sonno prima di finire fuori strada con la sua auto lo scorso 23 febbraio. Lo scrive USA Today citando tre esperti forensi. In un rapporto hanno spiegato come le prove non mostrino che il campione di golf abbia perso il controllo del suv a causa dell'alta velocità. Sembra invece che l'auto sia andata dritta invadendo la carreggiata opposta, piuttosto che curvare verso destra seguendo la direzione della strada.

«È come se fosse stato in stato di incoscienza - ha affermato l'esperto Jonathan Cherney - oppure si è addormentato e non si è svegliato finchè non è finito fuori strada». Non c'erano segni di frenata sul manto stradale secondo quanto rivelato dallo sceriffo della contea di Los Angeles. «Ma l'auto di Tiger Woods aveva i freni anti-blocco quindi anche se avesse frenato bruscamente non si sarebbero visti necessariamente dei segni», ha spiegato l'altro esperto Felix Lee. Lee aggiunge che la velocità non è stata la causa, piuttosto la mancanza di attenzione. Inoltre - si sostiene - se il golfista avesse viaggiato ad una velocità elevata le conseguenze dell'incidente sarebbero state molto più gravi.

Tiger Woods ringrazia colleghi e tifosi sui social

«È difficile spigare quanto sia stato toccante accendere la televisione e vedere tutte quelle magliette rosse. Grazie a tutti quei giocatori e tifosi che mi stanno aiutando a superare questo momento difficile». Con un post pubblicato sui propri canali ufficiali Tiger Woods ha voluto ringraziare così i colleghi e le colleghe che nel WGC come sul PGA Tour e il LPGA Tour hanno reso omaggio, scendendo in gara con pantaloni (gonne nel caso del massimo circuito americano femminile) neri e magliette rosse (la divisa standard del californiano in ogni round finale di un torneo), a «The Big Cat».

