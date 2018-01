Manovra errata, il bus finisce nel canale: almeno 38 morti e 10 feriti

Martedì 30 Gennaio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 11:01

Almenoe dieci feriti: questo il bilancio di un incidente che ha visto precipitare in un canale undopo una manovra errata del conducente. È accaduto ieri a, un centro urbano del Bengala occidentale, inA riferirlo è l'agenzia di stampa indiana Ians. L'automezzo, che trasportava una cinquantina di persone, ha rotto la barriera di protezione sul ponte Nalini Buske, precipitando nel canale Gobra.I soccorritori hanno potuto trasferire in ospedale solo nove feriti, mentre le altre sono state via via estratte dalla carcassa dell'autobus, riportato a riva con l'aiuto di alcune gru.