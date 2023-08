Influencer del fitness muore per un «doppio arresto cardiaco»: Larissa Borges aveva 33 anni

L'influencer del fitness Larissa Borges è morta tragicamente lunedì dopo aver subito un doppio arresto cardiaco: le cause sono sconosciute. La donna brasiliana aveva 33 anni. La famiglia ha confermato la sua scomparsa in un post sulla sua pagina Instagram. «Il dolore di perdere qualcuno così giovane, di soli 33 anni, e così gentile, è travolgente. Siamo devastati», hanno scritto i parenti in lutto. «I nostri cuori sono spezzati». La famiglia ha aggiunto che la star dei social ha «combattuto coraggiosamente» per la sua vita. Secondo i media locali, la donna era stata ricoverata in ospedale il 20 agosto dopo aver subito un arresto cardiaco mentre era in viaggio a Gramado. Borges successivamente è entrata in coma per una settimana.

Il dramma è avvenuto dopo che la Borges ha avuto un secondo attacco di cuore, per cui è morta.

Per determinare la causa principale, le autorità hanno programmatoun'autopsia. «Cercheremo di ricercare attraverso test di laboratorio le sostanze che potrebbe aver consumato», hanno spiegato le autorità locali.

Fitness influencer Larissa Borges, 33, dies following double cardiac arrest https://t.co/iGe9ddlYiT pic.twitter.com/ZY5UyrBSbY — New York Post (@nypost) August 30, 2023

Prima della sua morte, Borges era diventata una star su Instagram, dove pubblicava regolarmente scatti del suo fisico tonico e delle sue vacanze idilliache ai suoi oltre 30.000 fan. In uno dei suoi ultimi post, Larissa aveva scritto: “Posso credere nel domani”.