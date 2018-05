Israele, a Gerusalemme apre l'ambasciata Usa: Netanyahu accolto tra gli applausi Diretta

«70 anni fa Ben Gurion proclamò la nascita dello stato di Israele. 11 minuti dopo il presidente Truman riconobbe lo stato di Israele, primo al mondo. Finalmente 70 anni dopo gli Usa compiono il loro passo aprendo la loro ambasciata a Gerusalemme. Per primi al mondo», ha detto l'ambasciatore David Friedman nel suo intervento di apertura nella cerimonia a Gerusalemme.



Il presidente Trump. «La capitale di Israele è Gerusalemme. Israele, come ogni stato sovrano, ha il diritto di determinare la sua capitale», ha detto Donald Trump nel video messaggio inviato per la cerimonia di apertura. «La nostra speranza - ha aggiunto - è per la pace e gli Stati Uniti restano impegnati per un accordo di pace».

È cominciata a Gerusalemme la cerimonia di apertura della nuova ambasciata Usa. Al suo arrivo il premier Benyamin Netanyahu è stata accolto dagli applausi.In prima fila Ivanka Trump, Jared Kushner, l'ambasciatore Usa David Friedman e il vice segretario di Stato Usa John Sullivan insieme al segretario al Tesoro David Mnuchin.Presente anche il presidente di Israele Reuven Rivlin.