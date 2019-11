Israele uccide capo jihadista a Gaza, pioggia di razzi per rappresaglia. Scuole chiuse a Tel Aviv

Israele uccide un capo militare palestinese a Gaza e scatta la reazione dalla Striscia da dove partono decine di razzi facendo risuonare le sirene di allarme a anche a Tel Aviv.

L'esercito israeliano afferma di aver ucciso questa notte Baha Abu al-Ata, capo militare della Jihad islamica palestinese. «La sua abitazione è stata attaccata in una operazione congiunta delle nostre forze armate e dei servizi segreti», afferma un comunicato militare. Secondo la radio militare, Abu al-Ata è rimasto ucciso. L'emittente ha aggiunto che la stessa jihad islamica ha confermato la sua morte. Nella zona è stato subito elevato lo stato di allerta.



Abu al-Ata era responsabile della maggior parte delle attività militari della Jihad islamica a Gaza, ha aggiunto il portavoce militare, ed era «come una bomba ad orologeria», perché si accingeva a compiere attentati terroristici. «Aveva addestrato commando che dovevano infiltrarsi in Israele ed attacchi di tiratori scelti, nonché lanci di droni e lanci di razzi in profondità».



Nell'anno passato, secondo il portavoce militare, è stato responsabile della maggior parte degli attacchi giunti dalla striscia di Gaza e di ripetuti lanci di razzi. La sua uccisione, ha precisato il portavoce, «è stata decisa per sventare una minaccia immediata».



È stata ordinata da Netanyahu nella sua qualità di premier e ministro della difesa, un incarico che oggi egli si accinge a passare al nuovo ministro della difesa Naftali Bennett, leader del partito nazionalista 'Nuova destra'.



Poche ore dopo sirene di allarme risuonano in una vasta aerea del sud di Israele, fino a Tel Aviv. Centinaia di migliaia di persone hanno avuto ordine di restare nelle immediate vicinanze di rifugi e di stanze protette nei loro appartamenti, per proteggersi dai razzi palestinesi. Lo riferisce la radio militare.



E' conseguenza della pioggia di razzi da Gaza verso Israele. Da poco - ha confermato l'esercito - sono risuonate le sirene di allarme a Tel Aviv e nei comuni limitrofi di Bat Yam e Holon. Molte scuole sono state chiuse.



La Jihad islamica palestinese ha inatnto confermato la morte del suo comandante militare Baha Abu al-Ata e, in un volantino diffuso a Gaza, promette: «La nostra reazione farà tremare l'entità sionista». Il leader politico della Jihad islamica, Ziad Nahale, ha affermato secondo i media locali che «Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Reagiremo con forza».



Il Consiglio di difesa del governo israeliano è stato inoltre convocato da Benjamin Netanyahu e si riunirà nella prossime ore. Lo ha anticipato la radio militare, secondo cui in mattinata Naftali Bennett del partito Nuova destra assumerà la carica di ministro della Difesa, che negli ultimi mesi era svolta ad interim da Netanyahu. Israele ha intanto chiusi i valichi con Gaza.



