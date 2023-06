Julian Sands, la polizia conferma: i resti trovati in montagna sono dell'attore. La famiglia: «È morto nel posto che amava»

Nelle ultime ore l'esito si era fatto sempre più probabile. Quei resti trovati nelle montagne della California sono quelli dell'attore britannico Julian Sands, scomparso durante un'escursione a gennaio. Lo riferisce la Cnn citando la polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei resti da parte di alcuni escursionisti. «Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test», ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota.

La passione per le montagne

Il 65enne, appassionato escursionista e alpinista, era stato dichiarato disperso lo scorso 13 gennaio dopo essere partito per un'escursione in solitaria su un'altura nei pressi di Los Angeles.

Dell'attore non si avevano notizie da quel giorno. Le ricerche si erano concentrate nell'area del Monte Baldy dopo che gli investigatori avevano individuato segnali dal suo cellulare in quell'area. Il maltempo e le condizioni difficili hanno fatto sì che le ricerche fossero quasi sospese fino alla segnalazione dei giorni scorsi. Vi hanno partecipato oltre 80 volontari supportati da due elicotteri e droni mentre i volontari cercavano in «aree remote attraverso il Monte Baldy», hanno precisato le autorità.

L'attore, che è apparso anche in "Ocean's Thirteen" e "Smallville", amava fare escursioni, specialmente nella zona in cui era stato visto l'ultima volta, secondo la sua famiglia. «Quando era a Los Angeles, la catena montuosa del Monte Baldy era il suo posto preferito, ci andava tutte le volte che poteva», ha detto suo fratello a Craven Herald & Pioneer. «A Julian piaceva dire "non ho mai fatto una vacanza ma mi riposo di tanto in tanto" - beh, adesso sta riposando in un posto che approverebbe davvero». «Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con ricordi luminosi di lui come un meraviglioso padre, marito, esploratore, amante del mondo naturale e delle arti, e come artista originale e collaborativo», ha detto la sua famiglia in una dichiarazione al Guardian