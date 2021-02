Khashoggi, servizi segreti degli Stati Uniti accusano il principe saudita Bin Salman: indicate 21 persone coinvolte, ma nessuna sanzione

Il rapporto dell'intelligence Usa sull'uccisione di Jamal Khashoggi elenca 21 persone che gli 007 degli Stati Uniti ritengono con «alta fiducia» complici o responsabili per la morte del giornalista dissidente per conto del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Renzi ringrazia Mohammed bin Salman: «Un grande principe»

Il rapporto Usa spiega di ritenere Muhammad Bin Salman responsabile della morte di Jamal Khashoggi in quanto «il principe ereditario saudita controlla il processo decisionale nel Regno». «Fin dal 2017 - sottolinea il rapporto - il principe ereditario ha avuto il controllo assoluto della sicurezza del regno e delle organizzazioni di intelligence. È dunque altamente improbabile che funzionari sauditi abbiano portato avanti una operazione di questa natura senza l'autorizzazionedel principe ereditario».

Il Dipartimento di Stato Usa vara la cosiddetta ' Khashoggi policy' o ' Khashoggi ban' per punire tutte le persone che, agendo in nome di un governo, si pensa abbiano direttamente partecipato o partecipino in attività contro i dissidenti «gravi e di natura extraterritoriale». Lo riporta l'agenzia Bloomberg. L'amministrazione Usa avrebbe già identificato 76 persone che potrebbero essere sanzionate. Tra le misure il ritiro o la restrizione dei visti.

Il principe saudita Mohamed bin Salman non sarà colpito da sanzioni Usa. Lo riporta Politico citando fonti dell'amministrazione Usa. Il Tesoro americano si appresta invece a varare sanzioni sul generale saudita Ahmed al-Asiri, ex vice responsabile dei servizi di intelligence di Riad, per l'assassinio Khashoggi. Sanzioni anche per la Saudi Rapid Intervention Force coinvolta nell'omicidio.

