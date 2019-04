Lama, Auer e Roskelly sono morti: i tre alpinisti travolti da una slavina sull'Howse Peak

morti gli David Lama, Hansjoerg Auer e il loro compagno di cordata americano Jess Roskelly. Le speranza di trovarli vivi, dopo che una slavina li ha travolti sull'Howse Peak, in Sonogli alpinisti austriacie il loro compagno di cordata americano. Le speranza di trovarli vivi, dopo che una slavina li ha travolti sull', in Canada , sono ormai nulle. Erano considerati tra gli alpinisti più promettenti in circolazione e si trovavano sulle Montagne Rocciose per una serie di scalate.

Durante un volo in elicottero sulla zona della valanga di enorme dimensioni sono stati trovati «segni evidenti» che i tre siano stati travolti. Dalla neve spuntava attrezzatura alpinistica e corpi parzialmente coperti. A causa dell'elevato rischio non è stato tentato un recupero. L'incidente è avvenuto sulla parte est dell'Howse Peak, considerata estremamente difficile. L'allarme è stato lanciato dal padre di Roskelly, il famoso alpinista e Piolet d'Or 2014, perché il figlio non ha chiamato martedì, come invece concordato.



L'austriaco Hansjoerg Auer ha scritto capitoli importanti dell'arrampicata moderna sulle Dolomiti. Nel 2007 scalò, infatti, la «Via del Pesce» sulla parete sud della Marmolada in free solo. Il tirolese superò senza corde 37 'tiri' e 1.220 metri di dislivello del grado 7b+, con punte di 9-. Nel 2012 seguì sulla stessa parete la mitica via «L'ultimo dei Paracadutisti» (8b+), senza mai legarsi. Raccontò le sue imprese sulla parete sud della Marmolada, che gli portarono fama internazionale, in un libro, nel quale parlò anche del dolore di perdere amici in montagna. Nel 2016 scalò - ovviamente in free solo - in 12 ore tre storiche pareti sulle Dolomiti (Marmolada sud, Piz Ciavazes sud e Sass dla Crusc ovest), scendendo ogni volta a valle con il parapendio.



Tra i primi a commentare la tragedia c'è Reinhold Messner che si dice molto scosso. «È una grande tragedia, è terribile», dice il Re degli Ottomila all'agenzia di stampa austriaca Apa. Secondo Messner, che conosceva bene i due austriaci, Auer e Lama «hanno portato l'arte dell'arrampicata a nuove dimensioni» e avevano entrambi «un forte carisma». Soprattutto Auer, prosegue l'altoatesino, «era ai massimi livelli in tutte le discipline». Per Messner, l'incidente dimostra che l'alpinismo tradizionale a quei livelli «è follemente pericoloso». «Non è una questione di capacità, ma di fortuna o sfortuna», prosegue ricordando che «metà dei migliori alpinisti mondiali muore». «Questo tipo di alpinismo è affascinante, ma anche difficilmente giustificabile», conclude.

