Libia: Haftar annuncia l'ora zero per l'offensiva finale su Tripoli

«Alzeremo la bandiera della vittoria nel cuore di Tripoli molto presto». Il generale libico Khalifa Haftar ha annuciato «l'ora zero dell'offensiva finale per la liberazione di Tripoli». Haftar ha tenuto un discorso pubblico che è stato trasmesso dall’emittente Al Arabiya. Il generale della Cirenaica ha affermato di aver ordinato a tutte le unità militari di avanzare verso la capitale libica. A tutte le forze dell’Esercito Nazionale Libico (LNA) Haftar ha comunicato «l’avvio dell’offensiva decisiva diretta al cuore di Tripoli». Come ricorda anche “Libya Observer”, è la prima volta che il generale annuncia «l'ora zero» dallo scorso mese di aprile, più precisamente da quando il 4 aprile era iniziata la campagna militare dell'LNA contro Tripoli.







Haftar ha chiesto ai suoi uomini di rispettare le regole di ingaggio e le norme del diritto internazionale umanitario, di non arrecare alcun danno alle proprietà pubbliche e private. Ma ha consigliato a quanti hanno combattuto contro le sue milizie di restare a casa, per ragioni di sicurezza. Il portavoce delle forze armate del governo di accordo nazionale di Tripoli (GNA) Mohammed Gunono ha replicato prontamente all'annuncio di Haftar: «tutte le forze sono pronte a respingere l’avanzata delle milizie del generale». L'annuncio di Haftar è arrivato dopo che il Governo di Accordo Nazionale di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha detto di aver abbattuto un jet dell'esercito nazionale libico nei pressi del campo militare di Yarmouk, a sud della capitale. Le forze del generale, che hanno accusato il governo di Tripoli di usare lo scalo di Mitiga per scopi militari, hanno affermato di aver colpito dei droni della Turchia il cui scopo era lanciare un attacco contro le truppe dell'LNA a sud di Tripoli.

