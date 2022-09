Libro restituito alla biblioteca 46 anni dopo

Un libro preso in prestito da una biblioteca dell'Ontario, in Canada, è stato restituito all'istituto con ben 46 anni di ritardo.

Come riferisce CM, la persona che ha restituito il volume l'ha trovato mentre faceva pulizia nel seminterrato della casa dei nonni, secondo quanto ha raccontato la Biblioteca pubblica di Hamilton sulla sua pagina Facebook. «Fitness 30 minuti a settimana», è questo il titolo del libro preso in prestito 46 anni fa e che sarebbe dovuto essere restituito il 22 luglio 1976.

Fortunatamente, solo l'anno scorso la biblioteca ha deciso di eliminare tutte le multe per le restituzioni in ritardo. Solo per caso, quindi, è stata evitata una multa veramente salata...