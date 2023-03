Lite tra assistenti di volo provoca un ritardo del volo di due ore

Un volo della compagnia aerea statunitense SkyWest è partito con due ore di ritardo dopo che due assistenti di volo hanno litigato per la richiesta di una passeggera che aveva domandato di cambiare posto. Entrambi i professionisti hanno poi abbandonato l'aereo.

Un video condiviso su TikTok da uno dei passeggeri del volo che copre la tratta Los Angeles Houston, USA, mostra i momenti successivi alla discussione tra le due assistenti di volo.

Tutto è iniziato dopo che una passeggera della prima classe ha chiesto di cambiare posto con un altro passeggero in modo da potersi sedere accanto a suo marito. La prima assistente ha accettato la richiesta, ma la seconda ha affermato che non era possibile, in quanto contrario alla politica di SkyWest. La compagnia aerea consente di cambiare posto solo fino a 72 ore prima del decollo. In un'intervista al Daily Mail, la passeggera che ha condiviso il video ha raccontato che l'assistente ha urlato contro la sua collega, che ha iniziato a piangere ed è stata portata in cabina di pilotaggio.

Nel video è possibile vedere la donna che scende dall'aereo e un nuovo membro dell'equipaggio che arriva a sostituirla. Tuttavia, un'ora dopo, anche l'altra ha deciso di abbandonare l'equipaggio. I passeggeri hanno dovuto quindi attendere almeno due ore affinché si ricomponesse l'equipaggio per poter finalmente decollare.