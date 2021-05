Attivista Black Lives Matter ferita: 18enne accusato di tentato omicidio

Mercoledì erano stati fermati in cinque per il ferimento di Sasha Johnson, attivista di Black Lives Matter aggredita mentre era ad una festa in giardino nella casa a Consort Road, a Londra. Nelle ultime ore però il cerchio si è ristretto a Cameron Deriggs, ragazzo di 18 anni, accusato di tentato omicidio. La 27enne, madre di due figli, rimane in condizioni critiche in ospedale dopo essere stata colpita da spari ad una festa a Peckham, nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati