Usa, nonna costringe la nipotina a bere mezza bottiglia di whisky per punizione: muore bimba di 4 anni

Secondo la nonna, la nipote di 4 anni aveva bevuto un sorso di whisky e per questo doveva essere punita. La donna ha così costretto la piccola di 4 anni a bere mezza bottiglia del distillato. China Record è morta. Siamo in Louisiana (Usa) la mattina del 21 aprile, Roxanne Record, 53 anni, ha così ucciso sua nipote. Di fronte alla nonna c'era la mamma della piccola, Kadjah Record, 28 anni che di fronte a quello che stava accadendo non ha fatto nulla. Entrambe ora sono detenute nella prigione di East Baton Rouge.

Lousiana, nonna avvelena con whisky la nipote

La polizia è arrivata nella zona di Windsor Place a Baton Rouge a seguito di una segnalazione. Lo ha dichiarato un portavoce del dipartimento di polizia locale. Gli agenti giunti nella casa, tra Wallis Street e Harco Drive, si sono trovati i fratelli della bimba che hanno detto loro che la nonna era arrabbiata perché la bambina aveva bevuto un sorso di whisky, lasciato sul bancone. Quindi è scattata la punizione: alla piccola è stato imposto di inginocchiarsi sul pavimento e finire il restante della bottiglia rimasto. China è morta per un livello di alcol nel sangue di 0,68, oltre 8 volte il limite (0,08) per gli adulti.

Le parole della donna

La bimba di appena 4 anni è morta per avvelenamento da alcol. Quando gli investigatori sono arrivati nella casa Roxanne Record ha detto di aver «incasinato tutto» e che «voleva assumersi la piena responsabilità» per la morte della piccola. Secondo quanto riferito, dall'emittente locale Wafb, la nonna ha anche detto di essere andata «troppo oltre» avendo così «rovinato la vita a tutti»