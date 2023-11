Luna park, bambina sparata in aria come un cannone: morta nell' esplosione di un gonfiabile non a norma

Ava-May Littleboy, una bimba di 3 anni, stava trasorrendo un normale pomeriggio al luna park con i suoi genitori quando l'orrore si è manifestato agli occhi della sua famiglia.

La piccola Ava, stava giocando su un trampolino gonfiabile quando questo è improvvisamente esploso sparandola in aria, simulando il rumore di un cannone, Ava è poi caduta a terra ripostando molteplici ferite alla testa che ne hanno causato la prematura morte.

Curt Johnson, direttore operativo della Johnson's Funfair Ltd, è stato incarcerato per sei mesi dopo aver ammesso due capi d'imputazione per aver violato le leggi sulla salute e la sicurezza, il trampolino non era a norma, e lui lo sapeva bene.

Nonostante fosse stato ipezionato pochi giorni prima dell'incidente e ritenuto inagibile, Johnson non ha preso alcuna precauzione.

I genitori della vittima, straziati per la morte della figlia continuano a non capacitarsi di ciò che e accaduto, afferma il padre: «Mi sento inadeguato come genitore.

Ho portato mia figlia in vacanza ed è stata uccisa. Sapere che non avrebbe mai più varcato la soglia di casa nostra è stato semplicemente distruttivo per l'anima.»

Il giudice distrettuale Christopher Williams ha detto il gonfiabile non avrebbe dovuto essere in uso