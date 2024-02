Madre tenta di scappare prima del funerale del figlio picchiato a morte: arrestata

Le tre donne portoghesi sospettate di essere coinvolte nella morte di Santiago - il bambino di 18 mesi picchiato a morte dal padre a Pawtucket, negli Stati Uniti - sono state nuovamente arrestate dalle autorità dello stato di Rhode Island, ancor prima del funerale.

Come riporta la stampa locale, Carolina Ledo, la madre del piccolo, si stava preparando per fuggire in Florida, insieme alla sorella Daniela Ledo e a Carla Santos, la compagna del padre del bambino.

Le tre donne sono state fermate quando l'auto era già carica di bagagli e sono accusate di frode relativa allo status di immigrate, nonché di pericolo per i minori. Saranno estradate dopo la decisione del tribunale.