Partorì le gemelline premature di 10 settimane, mamma 36enne trovata morta: il giallo dell'ultimo sms

Giovedì 17 Gennaio 2019, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una madre di due gemelline, scomparsa da qualche giorno, è stata trovata morta dopo una passeggiata in montagna: il caso di, 36 anni, ha fatto scalpore sui media australiani e anche su quelli britannici, spesso attenti a quanto accade nei paesi anglofoni. Felicity, che qualche anno fa aveva, era scomparsa domenica mattina: «Torno a casa tra 20 minuti», avrebbe scritto in un messaggio intorno all’una, ma sono state le sue ultime parole.Felicity erasul Monte Nameless, vicino al Parco Nazionale di Karijini (Australia occidentale). Dopo una ricerca di 4 giorni, il suo corpo è stato trovato in un bosco: nelle ore successive alla scomparsa, il suo telefonino squillava ancora, ma senza risposta. Successivamente, risultava spento.Le gemelline, nate otto anni fa, hanno dovuto lottare per sopravvivere: a maggio 2011, quando era alla 26esima settimana, i medici le dissero che. Ma tutto andò bene, e la storia di Felicity e delle sue gemelline finì sui media di tutta l’Australia: «Sono state le quattro settimane più dure della nostra vita», diceva in un video. Ma ora le bambine, già eroine da prima della loro nascita, dovranno crescere senza una mamma.