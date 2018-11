Madre 41enne uccisa dai suoceri: «Volevano la custodia dei nipotini»

Lunedì 19 Novembre 2018, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 20 Novembre, 10:51

Per più di un mese di lei non si è saputo più niente. Poi, dopo oltre trenta giorni di disperati appelli, il corpo privo di vita è stato ritrovato e alla fine, dopo complesse indagini, la verità è stata svelata: una, madre di due bambini, è statadai suoi, che volevano ottenere a tutti i costi laLa drammatica storia arriva dal, nei pressi di, 41enne assistente sociale, è statain una casa di un sobborgo della capitale paulista, Barrio Rio Pequeno. La polizia ha avviato subitoper omicidio ed è riuscita a risalire ai responsabili, idella donna, che con la scusa di farla vedere una nuova casa l'avevano caricata in auto e portata nell'edificio dove sono avvenute le torture e l'omicidio.Gli inquirenti, comunque, sospettano che la donna sia stata sepolta mentre era ancora in vita, seppur agonizzante. Mario Sergio Oliveira Pinto, il poliziotto che dirige le indagini, ha fatto sapere di aver arrestato idi Marcia,, con l'accusa di. I due anziani coniugi, infatti, erano ossessionati dai nipoti e, dopo la separazione del figlio, avevano deciso di farla pagare alla nuora. «Volevano a tutti i costi crescere i nipoti come fossero i loro figli, per farlo sono arrivati a tanto», ha spiegato il detective che ha coordinato le indagini. L'ex marito di Marcia, figlio dei due assassini e padre dei due bambini, non è invece coinvolto nel caso: non sapeva nulla del diabolico piano dei genitori.