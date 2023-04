Maradona morto, Dalma va in tv: «Voglio vedere in faccia chi ha ucciso mio padre»

A poche settimane dalla decisione del tribunale di San Isidro di rinviare a giudizio otto tra medici e infermieri accusati di omicidio colposo con dolo eventuale per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, la figlia del Pibe e Claudia Villafane, Dalma, ha lanciato dure accuse nel corso del programma televisivo Intrusos.

Dalma Maradona ha detto: «Voglio vedere in faccia queste persone in tribunale, se sarà possibile. Deve essere fatta giustizia per la morte di mio padre. I responsabili non sono soltanto queste otto persone, c'è molto altro. E io e mia sorella Gianinna vogliamo capire cosa è accaduto. Mio padre non ha avuto una morte degna e io voglio capire chi mandò quelle persone a curarlo, chi si nasconde dietro di loro».