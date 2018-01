"Pink is the new black" ( il rosa è il nuovo nero) per Melania Trump, che per la notte di Capodanno ha scelto il rosa: precisamente un luminoso abito firmato Erdem per la modica cifra di tremila sterline, 3383 euro. La first Lady al party di fine anno a Mar-a-Lago, Palm Beach, in compagnia del marito Donald e del figlio Barron (rigorosamente in smoking) ha puntato su un modello paillettato e fasciante con maniche a sbuffo e fiori colorati. Un po' eccessivo o "basta che se ne parli"? Nessuno sa cosa ci riserverà The Donald per l'anno nuovo, ma di certo il 2018 di Melania sarà all'insegna dello stile.

Lunedì 1 Gennaio 2018, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 19:52

