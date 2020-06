Missionario abusa di 4 bambine tra gli 11 e i 13 anni, la moglie lo aiutava fornendo anticoncezionali alle vittime

Un missionario ha violentato ripetutamente quattro bambine orfane. Gregory Haynes Dow ha abusato mentre operava come missionario in Kenya di almeno 4 bambine di 11 anni con la complicità della moglie. L'uomo sta ora scontando una condanna a 16 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole.

I fatti si sono svolti tra il 2013 e il 2017 presso l'orfanotrofio di Boito. Le vittime avevano 11, 12 e 13 anni, tutte sono state violentate dall'uomo che avrebbe dovuto aiutarle, con la complicità della moglie aveva fatto loro impiantare dei dispositivi di controllo delle nascite in modo che nessuno sospettasse di nulla.

La coppia era arrivata in Africa nel 2008 e aveva costruito un orfanotrofio, sembravano essere dei benefattori, fino a quando nel 2017 una delle vittime non lo ha denunciato, facendo così trovare il coraggio di parlare anche alle altre giovani. Dow, che aveva già negli Usa una condanna per aver tentato di violentare una bambina, è stato arrestato e in sede di processo ha scelto di patteggiare. Condannata anche la moglie dello stupratore che nel frattempo è tornata negli Usa.

Ultimo aggiornamento: 16:55

