Modella russa si lancia dal sesto piano di un hotel: «Un uomo voleva uccidermi»

Martedì 20 Marzo 2018, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 14:03

Ekaterina Stetsyuk, modella di 22 anni di origine russa, si è lanciata nel vuoto dal sesto piano di un hotel a Dubai. La giovane è miracolosamente sopravvissuta ma ha riportato brutte lesioni alla spina dorsale ed è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. È giallo sulle cause che l'avrebbero portata al folle gesto.«Un uomo voleva stuprarmi e uccidermi, mi ha puntato un coltello alla gola», ha raccontato la modella alla polizia dal letto di ospedale. L'uomo accusato dalla ragazza è un imprenditore statunitense che, tuttavia, nega e fornisce una sua versione dei fatti. Secondo lui, che ha mantenuto l'anonimato, la modella sarebbe una escort si sarebbe difeso di fronte ad una aggressione.La mamma della modella si è sfogata difendendo la figlia. «Mia figlia forse non potrà più camminare dopo quello che è successo – ha detto alla stampa locale - Ha fatto di tutto pur di salvarsi dalla furia di quell'uomo che voleva tagliarle la gola. Ma la cosa ancora più assurda è che potrebbe finire in carcere perché anche lui l'ha accusata e potrebbe essere giudicata colpevole di aggressione».La polizia ha posto in stato di fermo entrambi e indaga per cercare di ricostruire l'accaduto.