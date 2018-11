Molestata allo stadio, palpeggiata a seno e natiche. «Ma lo steward mi ha detto: le partite guardale in tv»

Un uomo le ha toccato il sedere, le ha dato una pacca sulle natiche e ha provato ad aprirle il reggiseno: ha dell'incredibile quanto riferito da una donna alla polizia di Gelsenkirchen, durante la partita di calcio di sabato tra Schalke 04 e Norimberga. La donna, scrive la Bild, ha raccontato di essere stata molestata sessualmente durante il match e ha sporto denuncia:

tiamo indagando in tutte le direzioni», ha detto una portavoce dellatedesca.più volte sarebbe stato un altro tifoso sugli spalti con lei: quando la donna ha chiesto aiuto ad uno dei lavoratori dello stadio, quest'ultimo le avrebbe detto chese non fosse stata in grado di affrontare questa situazione.Una portavoce dello Schalke,, ha informato la dpa che sta analizzando l'accaduto ed ha ricordato che esiste una politica di tolleranza zero da parte del club su questi temi. «Lo prendiamo molto sul serio e stiamo cercando di ottenere un quadro completo di ciò che è accaduto», ha detto la portavoce Wilde.