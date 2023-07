Bundesliga, Lainer costretto a fermarsi per un tumore. Il Monchengladbach: «Avrà la forza per combattere»

L'annuncio è arrivato direttamente sui canali ufficiali del Borussia Monchengladbach: «Stefan Lainer mancherà dal campo per diversi mesi. Dopo le visite mediche, al terzino destro di 30 anni è stato diagnosticato un linfoma. Il nazionale austriaco dovrà sottoporsi a diversi mesi di cure».

Una notizia che sconvolge la Bundesliga, ma che per fortuna, stando a quanto riportano i medici del club tedesco, appare come una forma di cancro curabile, scoperto molto presto: «C’è un'altissima probabilità che si rimetta in salute e che per lui sarà di nuovo possibile una vita normale, sport professionistico compreso».

Stefan #Lainer wird Borussia mehrere Monate lang fehlen. Im Rahmen einer medizinischer Untersuchungen wurde bei ihm eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert. Zur Behandlung muss sich Stevie einer mehrmonatigen Therapie unterziehen.



Stevie, wir stehen hinter dir 💚 — Borussia (@borussia) July 27, 2023

Il linfome sarebbe infatti in una fase precoce, con il giocatore che non ha raggiunto in ritiro i compagni di squadra, ma che ha ricevuto comunque tutto il loro supporto. «Faremo tutto il possibile per garantire che Stefan riceva le migliori cure possibili», ha detto l'ad Roland Virkus, «auguriamo a lui e alla sua famiglia molta forza e ottimismo nella lotta contro questa malattia».