Toronto a nervi tesi: Bernardeschi fuori rosa, nel mirino di Bradley c'è anche Insigne

Bernardeschi fuori rosa, Insigne nel mirino del tecnico Bradley e la squadra alla deriva all’ultimo posto in classifica, con appena due vittorie nelle 14 giornate di Major League. Toronto è una bomba a orologeria, innescata dai comportamenti nello spogliatoio e fuori dal campo dei campioni importati dall’Italia: Insigne e Bernardeschi. Avrebbero dovuto garantire qualità ed esperienza alla formazione canadese, invece in pochi mesi si sono ritrovati a capeggiare una fronda contro l’allenatore. L’aria è tesissima dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ma Bradley rimane un punto fermo del progetto Toronto, mentre Bernardeschi evidentemente no.

L’ex bianconero infatti non è stato convocato in vista della prossima partita contro il DC United, con la promessa da parte dell’allenatore di un immediato perdono con reintegro nella gara successiva, dopo aver scontato la “punizione”.

Gli attriti, secondo la stampa canadese, nascono dall’attacco del giocatore al tecnico criticato pubblicamente per mancanza di gioco e idee dopo la sfida contro l’Austin. Nessun provvedimento per Insigne che però rimane osservato speciale da parte di Bradley e il suo staff. I due italiani - celebratissimi - erano arrivati per rilanciare la stagione del Toronto e invece rischiano di farla affondare nel finale.