Quattro bambini caduti in un lago ghiacciato in Gran Bretagna, l'inchiesta: «Morti per salvare l'amico»

Si è chiusa l'inchiesta riguardante la tragedia che ha colpito il Regno Unito. Lo scorso 11 dicembre, quattro ragazzini sono morti dopo una fine atroce. I bambini stavano giocando su un lago ghiacciato quando uno di loro è caduto nell'acqua gelida e gli altri si sono tuffati - coraggiosamente - per salvarlo, secondo quanto riporta l'inchiesta finale. Inutili i tentativi delle forze dell'ordine per salvarli. La tragedia è avvenuta al lago Babbs Mill di Kingshurst, Solihull, vicino a Birmingham.

I Fantastici 4

Se i Fantastici 4 sono tra i supereroi più amati della Marvel, i bambini della tragedia del Lago non sono da meno. Stesso numero e stessa bntà di animo. I protagonisti sono: i fratelli Samuel Butler, di sei anni, e Finlay Butler, di otto anni, il loro cugino Thomas Stewart, di 11 anni, e l'amico Jack Johnson, di 10 anni.

Ricordiamo che il triste incidente è avvenuto al lago Babbs Mill di Kingshurst, Solihull, vicino a Birmingham. L'inchiesta ha stabilito che tutti e quattro sono caduti nell'acqua gelida mentre giocavano sul ghiaccio.

Alla Birmingham Coroners Court è stato detto che Finlay è sprofondato per primo nel ghiaccio prima che Thomas, Samuel e Jack cadessero quando hanno cercato disperatamente di aiutarlo. I testimoni hanno descritto di aver visto i ragazzi in acqua che gridavano aiuto prima di scendere in profondità a temperature sotto lo zero. Gli agenti di polizia hanno formato una catena umana e sono entrati nel lago gelido contro il parere dei medici per cercare di salvare i ragazzi, secondo quanto riporta l'inchiesta. Il coroner Louise Hunt ha descritto le quattro morti come una «tragedia devastante» e ha concluso che i ragazzi sono morti accidentalmente per annegamento.

Cosa è emerso dall'udienza

La polizia ha usato le mani per rompere il ghiaccio, ma non è riuscita a trovare i ragazzi dopo più di 20 minuti di ricerchi, finché Jack, Tom e Sam sono stati trovati sott'acqua.

The inquest looking into the deaths of four boys who fell through an icy lake in Solihull has started.



Brothers, Samuel and Finlay Butler, their cousin Thomas Stewart, and Jack Johnson died after the incident in Babbs Mill Park in December. pic.twitter.com/BUW83MrXZv — Free Radio News (@freeradionews) July 7, 2023

Finlay è stato recuperato dal lago intorno alle 15.05, dopo essere rimasto in acqua per 32 minuti, ma non è stato possibile fare nulla per salvare nessuno dei tragici ragazzi.

All'udienza è stato detto che tutti e quattro i ragazzi sono annegati. I corpi sono stati ritrovati verso il fondo del lago. Rispetto alla riva, si trovavano a circa 12 metri. La temperatura dell'aria era di 5 gradi, ma l'acqua sarebbe stata molto più fredda.

Nella documentazione finale dell'inchiesta si legge: «Erano andati a giocare sul ghiaccio. Per ragioni sconosciute il ghiaccio si è rotto. Si è frammentato e questo ha fatto sì che i ragazzi cadessero attraverso il ghiaccio e nell'acqua gelida. L'impatto della temperatura dell'acqua ha contribuito in modo significativo all'incapacità dei ragazzi di rimanere a galla. Non avremmo potuto fare di più nel tempo a nostra disposizione».