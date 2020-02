Neonata scontrosa fissa il medico con fare minaccioso e lo scatto diventa virale

La piccola Isabela de Jesus, nata con parto cesareo in Brasile, ha aggrottato le sopracciglia al medico che l'ha fatta nascere, che stava tentando di stimolare la sua respirazione.

Dall'espressione della neonata sembra che la piccola non sia particolarmente felice di essere al mondo. Ciò sembra essere testimoniato dalla foto scattata qualche minuto dopo la sua nascita, nella quale la piccola appare accigliata.







L'immagine è stata condivisa su Facebook da un fotografo professionista, Rodrigo Kunstman, assunto dalla madre che gli ha commissionato qualche scatto al momento della nascita della figlia.



Molti utenti dei social network hanno scherzato sull'espressione seria della bambina. Alcuni nei commenti hanno sostenuto che la bambina fosse arrabbiata con il medico per averla rimossa dal confortevole ventre della mamma. © RIPRODUZIONE RISERVATA