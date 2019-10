Nigeria, liberi 25 bimbi arrestati per legami con Boko Haram

L'esercito nigeriano afferma di aver liberato e consegnato al governo dello Stato di Borno 25 bambini precedentemente arrestati in relazione alle attività dell'organizzazione terroristica jihadista Boko Haram. Lo riferisce il "Premium Times", specificando che l'arresto dei bambini, 23 maschi e 2 femmine, è avvenuto durante diverse incursioni militari contro i nascondigli di Boko Haram.

I bambini, assolti da qualsiasi coinvolgimento ostile negli atti di terrore, una volta rilasciati sono stati portati in un centro di riabilitazione gestito dal governo del Borno e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). La commissaria dello Stato del Borno per le Donne e lo Sviluppo Sociale, Zuwaira Gambo, ha ringraziato i militari e l'Unicef per la collaborazione: «La partnership tripartita ha assistito 1.627 bambini, tra cui 614 ragazze e 988 ragazzi, associati a conflitti armati». Ha aggiunto che i bambini riabilitati «sono stati completamente reintegrati nella società e uniti alle loro famiglie, mentre alcuni hanno continuato a ricevere ulteriori riabilitazioni».

In rappresentanza dell'Unicef, Pernille Ironside ha dichiarato che i bambini «sono portati via dalle loro famiglie e comunità, privati ​​della loro infanzia, istruzione, assistenza sanitaria e della possibilità di crescere in un ambiente sicuro e favorevole», aggiungendo che i bambini liberati «sono stati consegnati al ministero degli Affari Femminili e dello Sviluppo Sociale dello stato del Borno e saranno tenuti presso un centro di transito sostenuto dall'Unicef, mentre sono in corso gli sforzi per riunirli con le loro famiglie e reintegrarli nelle loro comunità»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 17:30

