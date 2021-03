Noleggia un'auto per rapinare una banca e poi torna in concessionaria per comprare una Bmw con i soldi rubati

Un uomo ha noleggiato un'auto con la quale è andato in una banca compiere una rapina e poi è tornato alla concessionaria per comprare una BMW con il bottino. L'uomo è stato condannato a 20 anni di carcere, secondo quanto reso noto dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas.

Il crimine è avvenuto nel giugno 2019, quando Eric Dion Warren, che ora ha 50 anni, ha preso in prestito un'auto presso una concessionaria mentre stava finalizzando l'acquisto di una BMW, e poi si è diretto verso una filiale della AIM Bank nella città di Wolfforth, in Texas.

Entrato nella filiale della banca, Warren si è avvicinato a uno dei cassieri e ha poggiato sul bancone un sacchetto di carta di un fast food e un biglietto su cui c'era scritto «Questa è una fottuta rapina. Se giochi con me, muori. Voglio 10.000 dollari in banconote da 50 e 100, hai un minuto da adesso o ti ammazzo». Successivamente, il rapinatore ha anche estratto quella che sembrava essere una pistola.

Dopo che il cassiere ha messo i soldi nel sacchetto di Warren, il criminale lo ha avvertito di non «premere alcun pulsante» e è fuggito. Tuttavia, tra «diverse migliaia di dollari» il funzionario della banca aveva incluso anche alcune banconote da 20 dollari con numeri di serie contrassegnati.

Circa 15 minuti dopo il furto, Warren è arrivato alla concessionaria con l'auto che aveva preso in prestito e ha tentato di finalizzare l'acquisto della BMW offrendo a un dipendente 3.000 dollari come acconto. In quel momento, un altro operaio dell'autofficina ha ricevuto una telefonata che lo informava della recente rapina e, dopo aver verificato che il veicolo utilizzato nella rapina corrispondeva a quello prestato a Warren, ha allertato le autorità. Poco dopo, Warren è stato arrestato.

