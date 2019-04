Notre Dame de Paris, il romanzo di Victor Hugo balza in vetta alle vendite su Amazon

Un po' di cultura in mezzo alla tragedia: Notre Dame brucia e il celebre romanzo di Victor Hugo che dalla cattedrale prende il nome balza in vetta nella classifica delle vendite su Amazon.Tra le opere più vendute anche libri di fotografie e guide turistiche sul monumento colpito dall'incendio. Nel romanzo pubblicato nel 1831, Hugo descriveva una grande fiamma che si scatenava sulla cattedrale: in realtà non si trattava di un vero e proprio incendio, ma di un escamotage del gobbo di Notre Dame per distrarre i malavitosi. Dopo gli attentati di Parigi il 13 novembre 2015, era stato il libro "Festa mobile" nel Ernest Hemingway descrive la città negli anni Venti ad andare a ruba.