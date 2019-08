Giovedì 22 Agosto 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia del deputato diventato papà e del suo bebè in Parlamento sta facendo il giro del mondo. Siamo in Nuova Zelanda, qui Tamati Coffey è appena tornato in Aula per lavorare dopo il congedo per la nascita di suo figlio Tutanekai Smith-Coffey. Lo speaker Trevor Mallard, inquadrato dalle tv, diventa babysitter tenendo per qualche minuto il piccolo del collega deputato.Come detto, l'immagine dolcissima ha fatto il giro delle tv di tutto il pianeta: «Si solito lo speaker del Parlamento usa la sua sedia solo per motivi ufficiali, oggi c'era invece un VIP con me». Questo il tweet di Mallard diventato "babysitter dell'anno".