Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, lo scatto hot sul lettino: «Non mostrare la faccia ma il c***»

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna e, insieme a loro, ci sono anche alcune amiche del GfVip. I due fidanzati, infatti, sono accompagnati da Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia che, oltre a divertirsi e a godersi un po' di relax, stanno anche posando per la nuova linea di costumi da poco lanciata da Oriana. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione dei fan è sicuramente stato uno degli ultimi scatti pubblicati dalla modella venezuelana.

La storia Instagram di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è molto attiva sui propri profili social specie ora che sta presentando ai suoi milioni di follower vari progetti che hanno a che fare con la moda e ai quali ha lavorato. Oltre alla capsule di bikini, l'ex gieffina, insieme alle amiche Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ha anche creato una linea di abbigliamento chiamata "OMG". Al momento si trova con loro in Sardegna dove, oltre a divertirsi, si sta godendo anche un po' di relax insieme al fidanzato Daniele Dal Moro. I due, dopo una crisi ormai superata, e per la quale si erano momentaneamente lasciati, sono più uniti che mai e non nascondono nemmeno il loro amore. Infatti, nell'ultima storia che la modella ha pubblicato sul proprio profilo Instagram è abbracciata con il fidanzato che le mette una mano sul sedere.

Oriana Marzoli fotografa

Inoltre, Oriana Marzoli, durante il suo soggiorno in Sardegna, è diventata anche fotografa. Infatti, le sue amiche stanno indossando i suoi bikini e la modella propina loro consigli su come posare, ad esempio, a Nicole Murgia, mentre scattava, ha detto: «Non farmi vedere la faccia, voglio vedere il c***».