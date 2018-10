Nutre i figli solo con la Coca Cola, padre arrestato per maltrattamenti: gravi i bambini

Domenica 28 Ottobre 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 17:08

Dà ai propri figli la Coca Cola ogni giorno e viene arrestato. Un padre di Limoges, in Francia, è stato condannato a tre mesi di carcere per maltrattamenti ai figli dopo che per anni ha somministrato ai bambini la bibita gassata come unica fonte di nutrimento. I figli non erano in grado di distinguere la carne dalle verdure e di identificare altri cibi, visto che la loro dieta era stata tutta a base di cola.L'uomo, che sarebbe stato un alcolista, come riporta anche il Mirror , è stato condannato dopo che ai bambini sono caduti diversi denti, erosi dalla Coca Cola stessa. I due figli si trovano in condizioni critiche: il più grande ha perso sette denti, corrosi dagli zuccheri in eccesso, mentre il secondo è di fatto diventato muto. Ora i medici si stanno prendendo cura di loro e sono stati anche affiancati degli psicologi, visti i disturbi sviluppati in questi anni di vita con il padre.La famiglia era aiutata dai sussidi statali che venivano spesi quasi completamente in alcolici per il padre. L'uomo violento, avrebbe anche picchiato più volte i bambini e la loro madre. I due figli dormivano su un materasso, in casa non c'era nemmeno un frigorifero ed erano nutriti con Coca Cola e dolci, completamente abbandonati a loro stessi. Ora i bimbi sono stati dati in affido.