Orrore in crociera: donna strangolata e gettata in mare: passeggeri sotto choc

Giovedì 15 Novembre 2018, 21:14 - Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 10:16

Agli occhi dei passeggeri dellanave da crociera da poco attraccata ai, la scena è stata raccapricciante e macabra. Sugli oblò in vetro il sangue di una donna caduta dal ponte superiore e con una gamba tranciata dall'impatto con la scialuppa di salvataggio. La vittima, di 52 anni, è stata strangolata e gettata in mare da un uomo americano robusto, il quale è stato poi allontanato dalla nave.L'uomo è stato trascinato fuori ed è sbarcato adLa coppia stava trascorrendo le sue vacanze ai Caraibi e la serata al casinò. Al culmine di un diverbio scoppiato sul ponte della nave, l'uomo potrebbe aver spinto la donna, che si è schiantata su una scialuppa di salvataggio, mentre la sua gamba veniva recisa. Almeno secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti e riportate dal Daily Mail.Gli altri ospiti a bordo della nave si sono svegliati all'alba e hanno appreso la notizia. «Dieci agenti di polizia sono saliti a bordo. Ci hanno spiegato che doveva essere condotta un'indagine prima che ci fosse dato il nulla osta per andare via». Laè partita il 9 novembre per una crociera di otto giorni nei Caraibi, da Fort Lauderdale alla Florida, dove arriverà sabato prossimo. Gli investigatori di Aruba eseguiranno un'autopsia per stabilire se la donna sia stata soffocata a morte o sia morta dalla caduta. Il nome della vittima e dell'uomo non sono stati comunicati.