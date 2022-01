Addio mascherina e green pass. Da oggi, 27 gennaio in Inghilterra cadono anche le ultime restrizioni prese a dicembre contro la variante Omicron: non è più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici e viene abolito anche il mini green pass, rimasto in vigore per l'accesso a discoteche ed eventi di massa.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati