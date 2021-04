Il Canada è il miglior Paese al mondo dove vivere. Terza la Germania, Italia solo 16esima

È il Canada il miglior Paese dove vivere secondo la sesta edizione del Best Countries report, la classifica realizzata da U.S. News & World Report insieme a BAV Group (unità della società VMLY&R) e alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania. Il Canada conquista la vetta ottenendo il massimo in "qualità della vita" e "Realizzazione sociale": il quadro che ne emerge è quello di una società aperta che gode di un alto livello di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati