Papà-orco costringe il figlioletto di 11 anni a fare sesso con la matrigna: «È gay, va curato»

Domenica 25 Novembre 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 25-11-2018 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzino di 11 anni è statoe il motivo è ripugnante: «». Il padre-orco avrebbe dunque costretto il figlioletto a guardare film pornografici e ad avere rapporti sessuali a tre con lui e la compagna. Gli abusi da parte della matrigna sarebbero continuati anche quando il papà era fuori casa. E le violenze sarebbero andate avanti per tre anni.La vicenda si è svolta a Bracknell, nel Regno Unito. Come riporta The Sun , Daniel, la coraggiosa vittima che oggi ha 36 anni, ha deciso di raccontare il suo calvario e condividerlo con chi ha affrontato o sta affrontando una simile tragedia. Il bimbo sarebbe stato costretto a baciare il corpo della matrigna e ad avere rapporti sessuali. E quando si rifiutava veniva picchiato. «- racconta -. Hanno rubato la mia innocenza e hanno rovinato la mia infanzia. Non potrò mai perdonarlo».Quando il padre si è separato dalla compagna, il ragazzo si è trasferito a Weymouth. Ma all'età di 16 anni è finito di nuovo nelle grinfie di un pedofilo, che poi è stato arrestato. Per quanto riguarda il padre e la matrigna, Daniel è stato molto coraggioso. Qualche anno più tardi, il ragazzo avrebbe registrato una confessione del padre, denunciandolo alla polizia. L'uomo è stato condannato a, mentre la sua ex compagna a. In tribunale il padre-orco avrebbe detto: «Ho tentato di guidarlo nella giusta direzione, perché aveva».Daniel avrebbe concluso: «e mi ha attaccato più di dieci volte in tre anni da incubo».