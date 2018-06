Parigi, nasce in metro: l'azienda di trasporti gli regala un abbonamento da utilizzare fino a 25 anni

Lunedì 18 Giugno 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://twitter.com/RER_A/status/1008662428140392448Fiocco azzurro sulla metropolitana di Parigi. Una donna ha partorito in pieno centro, su uno dei vagoni della metro cittadina.A darne notizia è stata la stessa impresa dei trasporti, RATP, che per il lieto evento ha regalato al nascituro viaggi gratuiti sulla rete metropolitana fino al compimento dei 25 anni.Il treno sul quale viaggiava la donna avrebbe dovuto fermarsi nella stazione Auber, nelle vicinanze dell'Opera di Parigi, quando ha cominciato a avvertire le prime doglie.Il piccolo è nato poco prima di mezzogiorno, con l'aiuto di 15 persone tra personale paramedico, poliziotti e funzionari della RATP. Il traffico sulla linea è stato interrotto nei due sensi di marcia per quasi un'ora tra le stazioni Charles-de-Gaulle/Etoile e Nation.«RATF si congratula con la neo mamma e omaggia il nascituro con viaggi gratuiti sulla rete metropoliana fino ai 25 anni», afferma con un tweet l'impresa di trasporti.