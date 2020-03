​Mangia patatine fritte al McDonald's e viene operato: pezzetti di vetro dallo stomaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, residente nella città australiana di Melbourne, è stato portato di corsa in ospedale dopo aver mangiato delle patatine fritte al McDonalds che contenevano frammenti di vetro, secondo quanto ha riferitoLEGGI ANCHE McDonald's, si dimette l'amministratore delegato Easterbrook: aveva una relazione con una dipendente Dopo aver ingerito le patate, Peni ha avvertito un forte dolore in bocca e sorpreso ha espulso un frammento di vetro insieme a del sangue. Dopo essersi lamentato con il personale, si è rivolto al pronto soccorso di un ospedale locale.Tuttavia, i medici inizialmente lo hanno mandato a casa e due giorni dopo l'uomo ha iniziato a vomitare, ha sofferto forti dolori addominali e ha perso conoscenza. A quel punto è stato portato in ospedale, dove da una scansione è emerso che aveva un pezzetto di mezzo centimetro di vetro nello stomaco, proprietaria di numerosi franchising McDonalds a Melbourne, si è dichiarata colpevole per l'accusa di vendita di alimenti non sicuri presso la Corte dei Magistrati di Moorabin. Come ha spiegato il personale del ristorante, una lampada di calore si era rotta accidentalmente sopra il riscaldatore di patatine.La società intanto ha già raggiunto un accordo confidenziale con Peni.