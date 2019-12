​Tre passeggeri ricoverati per un insolito odore a bordo dopo un atterraggio forzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Australia tre passeggeri, del volo nazionale TT644 della compagnia Tigerair Australia partito dalla città di Adelaide ediretto a Sydney, sono stati ricoverati in ospedale. Il velivolo è stato costretto a deviare dopo che è stato avvertito un insolito odore a bordo, secondo quanto riportato dai media locali.I piloti hanno effettuato con successo un atterraggio non programmato all' aeroporto internazionale di Tullamarine nella città di Melbourne.I paramedici che sono giunti sul posto hanno assistito anche sei passeggeri con problemi di udito, insieme ai tre uomini che sono portati in ospedale. Non è chiaro quale tipo di reclami siano stati presentati dagli interessati.Un portavoce della compagnia aerea ha sottolineato che la decisione di dirottare il volo è stata presa «per precauzione». L'ispezione successiva ha rivelato un problema meccanico in una «piccola unità a bordo», sebbene il sistema dell'aereo non fosse danneggiato.