La circoncisione finisce male, evirato a 10 anni: risarcito con (soli) 20mila euro

Una storia tragica che inizia all'età di 10 anni, quando un bambino si reca in ospedale per una circoncisione. L'operazione, tuttavia, non è riuscita e l'incapacità dei medici dell'ospedale locale nella sua città natale di Kuala Lipis, in Malesia, è finita con costare al ragazzo la perdita di circa il 90% del pene.

Dopo la mutilazione, è stata presa la decisione di trasferire il ragazzo all'spedale di Selayang dove chirurghi più qualificati avrebbero potuto tentare di correggere l'orribile lavoro.

Tuttavia, ogni speranza di riattaccare il pene al ragazzo è stata resa vana da un ritardo di oltre dieci ore.

Successivamente, è rimasto ricoverato in ospedale per oltre un mese in un processo di recupero agonizzante e disperato, dopo di che ha intentato una causa contro il governo e i direttori dell'ospedale con l'aiuto di sua madre, riporta il DailyMail.

L'importo richiesto dal querelante ammontava a circa 500mila euro, ma il pagamento è stato notevolmente ridotto dopo che il governo ha presentato un ricorso che la Corte d’appello di Putrajaya ha accolto.

Un collegio di tre giudici ha stabilito all'unanimità che i danni generali di 2 milioni di MYR (circa 400mila euro) ottenuti dal querelante all'epoca dell'accaduto erano troppi durante un'udienza all'inizio di questo mese, e sono stati dunque ridotti a circa 20mila euro.