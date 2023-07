Sergente non corrisposto uccide collega per gelosia alla festa dell'Esercito

Una passione non corrisposta ha provocato una sparatoria conclusasi con due soldati morti e tre feriti durante la festa dei Santos Populares promossa dall'Esercito nella città brasiliana di Uberlândia, nell'interno dello stato di Minas Gerais. L'autore della sparatoria, il sergente Isaque Frederico Silva Ferreira, 32 anni, ha sparato almeno 12 colpi e ha smesso solo dopo essere stato abbattuto da un poliziotto che era andato alla festa con la sua famiglia.

La celebrazione, promossa dal 36° Battaglione Fanteria Motorizzata dell'Esercito, con sede nella città di Uberlândia, ha commemorato, seppur in ritardo, i Santos Populares, riunendo circa 500 tra militari, familiari e ospiti.

Come riporta la stampa locale, proprio quando è iniziata l'esibizione del gruppo di danza popolare Forrozarte, uno dei momenti clou della festa, è iniziata la tragedia, scatenando il panico tra il pubblico, che ha iniziato a urlare e correre ovunque.

Izaque, che secondo i testimoni era innamorato della collega sergente infermiera Stephanie da Silva Magalhães, 26 anni, non era corrisposto e fin dall'inizio della festa era sconvolto dal fatto che la donna che affermava di amare era arrivata alla festa accompagnata dal fidanzato, un altro soldato dello stesso battaglione, con il quale era in contatto da un anno. Così, quando è iniziata la presentazione delle cosiddette Quadrilhas de S. João, Izaque ha fatto fuoco e ha sparato al fidanzato della donna, che è caduto a terra gravemente ferito.

Quindi il sergente è corso da Stephanie e le ha sparato un colpo alla testa. Anche quando la donna giaceva a terra già morta, Izaque ha continuato a spararle, ed è stato in quel momento che l'ufficiale di polizia, che era fuori servizio ma aveva con sé la sua pistola, gli ha sparato un solo colpo e lo ha ucciso, impedendogli di colpire altre persone.

Oltre al fidanzato di Stephanie, portato in ospedale in gravissime condizioni, almeno altri due soldati sono stati colpiti da Izaque, anche se in modo meno grave, e sono stati ricoverati negli ospedali di Uberlândia. L'agente che ha impedito che la tragedia assumesse proporzioni ancora maggiori è stato sentito dai carabinieri e rilasciato, in quanto ha agito per legittima difesa di terzi, e sono state avviate due indagini, una dell'Esercito e l'altra della Polizia Giudiziaria.